مبادرة مستقبل الاستثمار.. الفالح: ارتفاع الناتج المحلي 70% والمملكة ثاني أسرع اقتصاد نمواً في G20

وأضاف خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار، بعنوان "هل يمكن للقادة بث التفاؤل بدلاً من المبالغة في القلق؟"، ارتفع الناتج المحلي بنسبة 70% منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، والمملكة ثاني أسرع اقتصاد نمواً في G20 .