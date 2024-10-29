مبادرة مستقبل الاستثمار.. الفالح: ارتفاع الناتج المحلي 70% والمملكة ثاني أسرع اقتصاد نمواً في G20

قال وزير الاستثمار خالد الفالح؛ إن المملكة تبذل ما بوسعها لإحلال الأمن والازدهار.
وأضاف خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار، بعنوان "هل يمكن للقادة بث التفاؤل بدلاً من المبالغة في القلق؟"، ارتفع الناتج المحلي بنسبة 70% منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، والمملكة ثاني أسرع اقتصاد نمواً في G20 .
وتابع: الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة متقدّم على الأجندة التي حدّدناها العام الماضي، التي بلغت قيمتها 26 مليار دولار.
وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تحتضن الرياض -على مدار ثلاثة أيام- النسخة الثامنة من مبادرة "مستقبل الاستثمار"، تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد".