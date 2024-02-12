"ملكية العُلا" و"هيئة النقل" توقّعان مذكرة تعاون لرفع جودة الحياة في المحافظة

وقّعت الهيئة الملكية للعُلا والهيئة العامة للنقل مذكرة تعاون مشترك، تهدف إلى توحيد الجهود لدعم وتفعيل مبادرة تطوير خدمات نقل الركاب في محافظة العلا، تشمل خدمات النقل العام، والنقل السياحي، والنقل التعليمي، وذلك باستخدام حافلات صديقة للبيئة تسهم في تقليل استهلاك الطاقة، وتحد من التلوث البيئي والضوضائي، لرفع جودة الحياة في المحافظة والإسهام في تنميتها من خلال بيئة تنموية متوازنة ومستدامة، بما يحقق مبادرات الهيئة الملكية للعُلا، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وذلك امتدادًا لمسيرة التعاون المثمر والعمل المشترك بين الهيئتين وبما يحقق المصلحة العامة والأهداف المنشودة.
ومثّل الجانبين في توقيع مذكرة التعاون المشترك، كل من رئيس قطاع العمليات بهيئة العُلا المهندس سلطان الخريصي، ونائب الرئيس لقطاع التنظيم بهيئة النقل المهندس فواز بن زنعاف السهلي، لتنطلق الهيئتان عبر تفعيل مبادرة تطوير خدمات النقل العام بحافلات صديقة للبيئة في محافظة العلا وبمجالات عدة من التعاون المشترك، كتمكين ربط المناطق الحيوية في المحافظة لتعزيز دور النقل العام، ومن ذلك النقل العام بالحافلات داخل المحافظة للمواطنين والمقيمين والزوار، وما يتصل بها من خطط تنموية وبرامج ومشروعات، وتعزيز حلول التنقل باستخدام حافلات صديقة للبيئة، للحد من التلوث البيئي والضوضائي، إضافةً إلى تعزيز الكفاءات الوطنية في أنشطة النقل، كما يشمل التعاون تطوير الفرص الاستثمارية وجذب وتحفيز الاستثمارات في مشروعات وخدمات نقل الركاب بالحافلات، مما يعزز دور القطاع الخاص ويحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وامتدادًا لمسيرة التعاون المثمر والعمل المشترك بين الهيئتين وبما يحقق المصلحة العامة والأهداف المنشودة، وأهمية محافظة العلا؛ لكونها وجهة سياحية ومقصدًا مهمًا للكثير من السياح والزوار، فقد دشنت الهيئة العامة للنقل وبالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا وشركة تجمع مطارات الثاني "أجرة العُلا" بهويتها الجديدة في مطار العلا الدولي في شهر سبتمبر من العام الماضي، لتتكامل خدمات أجرة المطار اليوم مع خدمات نقل الركاب بحافلات كهربائية صديقة لبيئة العُلا، وبما يضمن توفير خيارات عدة أمام المستفيدين، وتسهيل تنقلهم.