"ملكية العُلا" و"هيئة النقل" توقّعان مذكرة تعاون لرفع جودة الحياة في المحافظة

ومثّل الجانبين في توقيع مذكرة التعاون المشترك، كل من رئيس قطاع العمليات بهيئة العُلا المهندس سلطان الخريصي، ونائب الرئيس لقطاع التنظيم بهيئة النقل المهندس فواز بن زنعاف السهلي، لتنطلق الهيئتان عبر تفعيل مبادرة تطوير خدمات النقل العام بحافلات صديقة للبيئة في محافظة العلا وبمجالات عدة من التعاون المشترك، كتمكين ربط المناطق الحيوية في المحافظة لتعزيز دور النقل العام، ومن ذلك النقل العام بالحافلات داخل المحافظة للمواطنين والمقيمين والزوار، وما يتصل بها من خطط تنموية وبرامج ومشروعات، وتعزيز حلول التنقل باستخدام حافلات صديقة للبيئة، للحد من التلوث البيئي والضوضائي، إضافةً إلى تعزيز الكفاءات الوطنية في أنشطة النقل، كما يشمل التعاون تطوير الفرص الاستثمارية وجذب وتحفيز الاستثمارات في مشروعات وخدمات نقل الركاب بالحافلات، مما يعزز دور القطاع الخاص ويحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.