"البيئة": أسواق المملكة تستعد لاستقبال موسم الإنتاج المحلي من البطيخ

ومع انطلاقة موسم البطيخ تنظِّم الوزارة عددًا من المهرجانات الخاصة بالبطيخ؛ منها: مهرجان البطيخ العثري بالليث، وغالبًا ما يصاحبها معارض وفعاليات متنوعة، وبرامج ترفيهية وثقافية واجتماعية لكل أفراد الأسرة والمجتمع، إضافة إلى عدد من ورش العمل الزراعية المتخصصة، تهدف إلى تطوير ودعم المزارعين المحليين، والإسهام في تسويق منتجاتهم، ودعم زيادة إنتاج المحاصيل من فاكهة البطيخ المحلي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتنويع القاعدة الإنتاجية، وزيادة الناتج المحلي غير النفطي بالمملكة.