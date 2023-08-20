"السديري": انتظام أكثر من مليون و300 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة بالجامعات

جدد نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، الترحيب بأبنائه وبناته الطلاب والطالبات المستجدين والمنتظمين، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية مع بداية العام الجامعي الجديد، راجيًا لهم بدايةَ عام دراسي جاد ومنتظم؛ لتحقيق الأهداف التعليمية المرجوة.
وأوضح الدكتور السديري أن الجامعات في المملكة تسعى إلى مواكبة تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتأهيل كوادرها، واستثمار مواردها، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ومتطلبات المنافسة العالمية.
وأشار إلى أن الجامعات السعودية حريصة على تعزيز منظومة العمل الجامعي وفق رؤية واضحة، والاستفادة من الإمكانات والبنى التحتية المتوافرة، والموارد البشرية المؤهلة التي سخرتها لتطوير قدراتها، لاستقبال الطلبة المستجدين وانتظام أكثر من مليون و300 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في الكليات والمعاهد، وبمشاركة وإشراف قرابة 70 ألف عضو هيئة تدريس.