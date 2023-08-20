"السديري": انتظام أكثر من مليون و300 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة بالجامعات

وأشار إلى أن الجامعات السعودية حريصة على تعزيز منظومة العمل الجامعي وفق رؤية واضحة، والاستفادة من الإمكانات والبنى التحتية المتوافرة، والموارد البشرية المؤهلة التي سخرتها لتطوير قدراتها، لاستقبال الطلبة المستجدين وانتظام أكثر من مليون و300 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في الكليات والمعاهد، وبمشاركة وإشراف قرابة 70 ألف عضو هيئة تدريس.