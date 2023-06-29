اللجنة الشرعية لبرنامج ضيوف خادم الحرمين تلتقي وفد علماء باكستان في منى

من جانبهم، أعرب وفد علماء باكستان عن شكرهم وتقديرهم للدعم غير المحدود الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين لخدمة حجاج بيت الله والتيسير عليهم، مثمنين دور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المميز في تقديم الخدمات للمستضافين في هذا البرنامج النوعي الذي مكّن آلاف المسلمين من أداء الحج وفق منظومة متكاملة وعمل متقن فريد، سائلين الله أن يحفظ المملكة وأن يديم عليها نعمة الأمن والتقدم والرخاء.