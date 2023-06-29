اللجنة الشرعية لبرنامج ضيوف خادم الحرمين تلتقي وفد علماء باكستان في منى

عقدت اللجنة الشرعية ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفّذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمقر الاستضافة في مشعر منى، مساء أمس، لقاءً بوفد باكستان المشمولين بالبرنامج، الذين يمثّلون علماء ورؤساء جامعات وجمعيات إسلامية ضمن اللقاءات العلمية للمستضافين.
وأكد عضو اللجنة الشرعية بالبرنامج الدكتور سعود الغامدي، حرص القيادة الرشيدة على خدمة ضيوف الرحمن وتقديم كافة الخدمات لهم لكي يؤدوا نسكهم بكل يسر وطمأنينة.
وأشار إلى أن البرنامج يجسد حرص قائد مسيرة هذه البلاد المباركة على تلمس حاجات المسلمين وإعانتهم على أداء مناسك العبادة ومن هذه الفئات المستهدفة هم العلماء والمؤثرين.
وقال الغامدي: مكانة العلماء عالية، وحكومة المملكة تهتم بالرسالة التي يضطلعون بها لنشر صحيح الإسلام والعناية بالسنة والتصدي للغلو والتطرف، مشيداً بدور علماء باكستان في العناية بالكتاب والسنة والتصدي للغلو الذي يمثل أكبر خطر يهدد المجتمعات الإسلامية.
من جانبهم، أعرب وفد علماء باكستان عن شكرهم وتقديرهم للدعم غير المحدود الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين لخدمة حجاج بيت الله والتيسير عليهم، مثمنين دور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المميز في تقديم الخدمات للمستضافين في هذا البرنامج النوعي الذي مكّن آلاف المسلمين من أداء الحج وفق منظومة متكاملة وعمل متقن فريد، سائلين الله أن يحفظ المملكة وأن يديم عليها نعمة الأمن والتقدم والرخاء.