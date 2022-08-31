"لو كان لديّ رجل كسعود الفيصل".. مقولة غورباتشوف التي يتذكّرها العالم اليوم

وتابع: "فمن يعرف الأمير سعود يدرك ذكاءه الفائق ودهاءه الذي يجعل الجالسين حول الطاولة يريدونه أن يقول المزيد، إلا أنه كان يكتفي بالكلام المفيد والمباشر، وكان دائمًا ينظر للأمور بمنظار مختلف، حيث يستطيع أن يربط الأحداث بتحليل مدهش، ويتخذ قرارات قد تبدو لمن معه أن نتائجها مستحيلة.. لكن الأيام سرعان ما تثبت عكس ذلك".