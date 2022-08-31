"لو كان لديّ رجل كسعود الفيصل".. مقولة غورباتشوف التي يتذكّرها العالم اليوم

مع إعلان نبأ رحيل ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفيتي، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقولة منسوبة له عن وزير خارجية السعودية الأسبق الأمير سعود الفيصل، رحمه الله.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، سلّطت مواقع التواصل الاجتماعي الضوء على تصريح سابق قيل إن ميخائيل غورباتشوف تحدث فيه عن الأمير سعود الفيصل، مبرزين القول: "لو كان لديّ رجل كسعود الفيصل، ما تفكّك الاتحاد السوفيتي".
وقد تناقلت العديد من الصحف والوكالات العالمية هذه المقولة اليوم، وروت السياق الذي وردت فيه.
وقد برزت هذه المقولة بمقال لوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد حول الأمير سعود الفيصل بصحيفة الشرق الأوسط عام 2015، إذ أوضح أن ميخائيل غورباتشوف قال: "لو كان لديّ رجل كسعود الفيصل ما تفكك الاتحاد السوفيتي".
وتابع: "فمن يعرف الأمير سعود يدرك ذكاءه الفائق ودهاءه الذي يجعل الجالسين حول الطاولة يريدونه أن يقول المزيد، إلا أنه كان يكتفي بالكلام المفيد والمباشر، وكان دائمًا ينظر للأمور بمنظار مختلف، حيث يستطيع أن يربط الأحداث بتحليل مدهش، ويتخذ قرارات قد تبدو لمن معه أن نتائجها مستحيلة.. لكن الأيام سرعان ما تثبت عكس ذلك".