"حميدتي" يشكر السعودية على استضافة المباحثات السودانية.. ويأمل في نجاحها

قدّم قائد قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية في السودان محمد حمدان دقلو؛ المعروف باسم "حميدتي"، الشكر للمملكة على استضافة المباحثات السودانية، معرباً عن أمله في أن تحقّق أهدافها.
ورحبت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة (يوم السبت 16 شوال 1444هـ؛ الموافق 6 مايو 2023م).
وحثّت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية كلا الطرفين على استشعار مسؤولياتهما تجاه الشعب السوداني، والانخراط الجاد في هذه المحادثات، ورسم خريطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية، والتأكيد على إنهاء الصراع، وتجنيب الشعب السوداني التعرُّض لمزيدٍ من المعاناة وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة.
من ناحيته، رحّب "حميدتي"؛ بالبيان السعودي الأمريكي بشأن بدء المباحثات بين الأطراف السودانية في جدة.
وقال: نشيد بالجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف إطلاق نارٍ للأغراض الإنسانية، ونحن متمسكون بموقفنا الثابت بضرورة الوصول إلى حكومة انتقالية مدنية بالسودان.