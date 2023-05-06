"حميدتي" يشكر السعودية على استضافة المباحثات السودانية.. ويأمل في نجاحها

وحثّت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية كلا الطرفين على استشعار مسؤولياتهما تجاه الشعب السوداني، والانخراط الجاد في هذه المحادثات، ورسم خريطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية، والتأكيد على إنهاء الصراع، وتجنيب الشعب السوداني التعرُّض لمزيدٍ من المعاناة وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة.