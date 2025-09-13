غدًا.. الرياض تحتضن المؤتمر الدولي الثاني للتدريب القضائي

تنطلق غدًا الأحد في العاصمة الرياض أعمال المؤتمر الدولي الثاني للتدريب القضائي، الذي تنظمه وزارة العدل ممثلة في مركز التدريب العدلي، تحت شعار: "التميز في التدريب القضائي.. الابتكار في الأدوات والمنهجيات". ويستمر المؤتمر يومين بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمختصين في مجال التدريب القضائي والقانوني.
ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات الدولية وبحث سبل تطوير التدريب القضائي من خلال استعراض أفضل الممارسات العالمية، والابتكار في الأدوات والمنهجيات التي تسهم في رفع جودة الأداء القضائي.
ويحظى المؤتمر بمشاركة مميزة من معاهد قضائية وجهات تدريبية عالمية، بما يعزز مكانته كمنصة دولية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات في مجال التدريب القضائي.
ويتناول المؤتمر عدة محاور رئيسية، أبرزها:
أساليب وتقنيات حديثة للتميز في التدريب القضائي.
الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التدريب القضائي.
التحديات والفرص والآفاق المستقبلية.
تطوير برامج تدريبية متخصصة للقضاة والمحامين الجدد.
الاتجاهات الحديثة لقياس أثر البرامج التدريبية على المنظومة العدلية.
ويشارك في المؤتمر 32 خبيرًا ومتحدثًا دوليًا من 16 دولة، حيث يقدم 27 منهم ورش عمل متخصصة، فيما يشارك 15 متحدثًا في جلسات حوارية تناقش محاور التميز والابتكار في التدريب القضائي وتطوير البرامج التدريبية وتوظيف التقنيات الحديثة في العملية التدريبية.
كما يشهد المؤتمر 9 ورش عمل و3 جلسات حوارية تتناول موضوعات متقدمة، من بينها: دور البحوث العلمية والابتكار في تطوير استراتيجيات التدريب القضائي، الوسائل الحديثة لقياس أثر البرامج التدريبية، واستعراض تجارب دولية رائدة في هذا المجال.
ولمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على الموقع الإلكتروني للمؤتمر عبر الرابط:
المؤتمر الدولي الثاني للتدريب القضائي