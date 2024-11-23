"الديار العربية" تتوج مشاركتها التفاعلية في سيتي سكيب 2024 بتوقيع اتفاقيات وإطلاق مشاريع استثمارية في قطاعي الضيافة والإسكان وصلت إلى 1.7 مليار ريال سعودي

وفي إطار إستراتيجية الشركة لتوسيع وتنويع محفظتها الاستثمارية، أطلقت الديار العربية أول مشاريعها في قطاع الضيافة بحجم استثمارات تصل إلى نحو 900 مليون ريال، من خلال تخصيص أحد أبراج "ديار الحرم" ليكون فندقًا يضم غرفًا وأجنحة فندقية وسكنية، وصُمِّم الفندق الجديد، المؤلف من 35 طابقًا، ليجمع بين 336 غرفة فندقية، و56 جناحًا فندقيًّا، و522 شقة سكنية، مما يتيح للمُلّاك فرصة الاستفادة من خدمات فندقية راقية، مع تميزه بموقع إستراتيجي عند مدخل وجهة مسار، حيث تُعد الديار العربية أكبر مطور عقاري في وجهة مسار، وفي هذا السياق، وقعت الديار العربية مع شركة "JLL" اتفاقية تعاون بوصفها جهة استشارية؛ بهدف اختيار شريك عالمي متخصص في إدارة وتشغيل الفندق.