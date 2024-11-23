"الديار العربية" تتوج مشاركتها التفاعلية في سيتي سكيب 2024 بتوقيع اتفاقيات وإطلاق مشاريع استثمارية في قطاعي الضيافة والإسكان وصلت إلى 1.7 مليار ريال سعودي

نجحت الديار العربية، الشركة الرائدة في التطوير العقاري بالمملكة، في تحقيق مشاركة تفاعلية ونوعية خلال فعاليات النسخة الثانية من معرض سيتي سكيب العالمي 2024 التي استضافتها الرياض منتصف الشهر الحالي، حيث توجت مشاركتها بتوقيع اتفاقيات وإطلاق مشاريع استثمارية في قطاع الضيافة والقطاع السكني باستثمارات كلية تجاوزت 1.7 مليار ريال سعودي.
وفي إطار إستراتيجية الشركة لتوسيع وتنويع محفظتها الاستثمارية، أطلقت الديار العربية أول مشاريعها في قطاع الضيافة بحجم استثمارات تصل إلى نحو 900 مليون ريال، من خلال تخصيص أحد أبراج "ديار الحرم" ليكون فندقًا يضم غرفًا وأجنحة فندقية وسكنية، وصُمِّم الفندق الجديد، المؤلف من 35 طابقًا، ليجمع بين 336 غرفة فندقية، و56 جناحًا فندقيًّا، و522 شقة سكنية، مما يتيح للمُلّاك فرصة الاستفادة من خدمات فندقية راقية، مع تميزه بموقع إستراتيجي عند مدخل وجهة مسار، حيث تُعد الديار العربية أكبر مطور عقاري في وجهة مسار، وفي هذا السياق، وقعت الديار العربية مع شركة "JLL" اتفاقية تعاون بوصفها جهة استشارية؛ بهدف اختيار شريك عالمي متخصص في إدارة وتشغيل الفندق.
وعلى صعيد استثماراتها في القطاع السكني، وقعت الديار العربية مع شركة "NHC" اتفاقية تطوير مشروع "صهيل 2"، أحد مجتمعات الديار العربية، بتكلفة استثمارية تتجاوز 800 مليون ريال سعودي، ويقع المشروع في الفرسان، إحدى وجهات "NHC" في مدينة الرياض، حيث يمتد المشروع الجديد على مساحة تبلغ 130 ألف متر مربع، ويضم 573 فيلا سكنية، ويأتي هذا المشروع استكمالًا لنجاح "صهيل 1"، ويهدف إلى توفير بيئة سكنية متكاملة تعزز جودة الحياة وتلبي احتياجات السكان.
وحققت الديار العربية وجودًا قويًّا في معرض سيتي سكيب من خلال مشاركتها بجناح فريد يحمل اسم "متحف الديار العربية"، قدمت من خلاله تجربة تفاعلية باهرة، استعرضت مسيرتها الممتدة عبر 14 عامًا من العمل والإنجاز، والمستندة إلى القيم العربية السعودية التي اعتمدها المؤسسون منذ الانطلاقة الأولى، حيث تُعد الديار العربية من الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري في المملكة.
وتُعزز "الديار العربية" مكانتها بوصفها عنصرًا أساسيًّا في معرض سيتي سكيب 2024 بتسليط الضوء على دورها في تحسين حياة الأفراد من خلال مشاريع مبتكرة تسهم في تطوير البيئات الحضرية، بالتزام شامل بوعودها وشغفها بالابتكار، ويأتي ذلك من خلال ذراعها التنفيذي في قطاع الإنشاءات شركة "شهم للمقاولات"، المملوكة من الديار العربية والحاصلة على التصنيف السادس بين أكبر شركات المقاولات في المملكة.
ويُعد معرض "سيتي سكيب العالمي 2024" منصة حيوية لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث اتجاهات سوق العقارات، ويوفر فرصة لعرض مشاريعنا التي تجمع بين الجودة العالية والابتكار، وتلبي طموحات عملائنا نحو أسلوب حياة عصري.