جازان.. الحملات الأمنية تربك حسابات تجار الموت وتقضي على أوكارهم.. ومواطنون: نتمنى استمرارها

وتبذل الأجهزة الأمنية في المنطقة بمختلف قطاعاتها، جهودًا كبيرة وحثيثة لردع تجار الموت لمنع وصول الآفة القاتلة إلى مبتغاهم، وذلك بشن ضربات استباقية على أوكارهم وأماكن تخفيهم، حيث يتم وبشكل شبه يومي وفق المعلن عنه من قبل الجهات الرسمية، إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات ونبات القات، كان آخرها اليوم، حيث تمكن رجال حرس الحدود والدوريات الأمنية من إحباط إدخال أكثر من 900 كيلو جرام من نبات القات و20 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر بالعارضة وضمد ومحافظات أخرى؛ مما أدخل السرور في نفوس المواطنين.