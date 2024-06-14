بشعار "حج سالم آمن".. اللجنة الوزارية للسلامة المرورية تُطلق حملة توعوية لسلامة ضيوف الرحمن

وتهدف الحملة إلى الاهتمام بالسلامة، وتوعية الحجاج بالسلوكيات المرورية الصحيحة، وأهمية استخدام المعابر والتقيد بقواعد السير والسلامة، وإرشاد السائقين والركاب إلى الاهتمام بربط حزام الأمان، وتثقيف السائقين ومسؤولي الحافلات بأهمية صيانتها والعناية بها، والالتزام بمسافة الأمان والسرعات المقررة للطرق، وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة.