بشعار "حج سالم آمن".. اللجنة الوزارية للسلامة المرورية تُطلق حملة توعوية لسلامة ضيوف الرحمن

أطلقت اللجنة الوزارية للسلامة المرورية حملة توعوية بعنوان "حج سالم آمن"، تتضمن مجموعة متنوعة من التصاميم التوعوية بلغات متعددة، وسلسلة من الفيديوهات التي تغطي جوانب السلامة المختلفة، بالإضافة إلى قصص واقعية وتجارب تفاعلية لتحقيق تفاعل الحجاج واستيعابهم للمعلومات المقدمة؛ تعزيزًا للوعي بأهمية السلامة المرورية بين الحجاج.
وتركز الحملة على توعية الحجاج والمنظمين والعاملين في الحج وجميع مستخدمي وسائل النقل؛ بالسلوكيات السليمة أثناء التنقل ونصائح لاستخدام وسائل النقل بطرق آمنة وفعالة، والتعريف بأفضل الممارسات والسلوكيات الصحيحة أثناء التنقل في المشاعر المقدسة سواء عبر وسائل النقل المختلفة أو المشي في مسارات المشاة.
وتهدف الحملة إلى الاهتمام بالسلامة، وتوعية الحجاج بالسلوكيات المرورية الصحيحة، وأهمية استخدام المعابر والتقيد بقواعد السير والسلامة، وإرشاد السائقين والركاب إلى الاهتمام بربط حزام الأمان، وتثقيف السائقين ومسؤولي الحافلات بأهمية صيانتها والعناية بها، والالتزام بمسافة الأمان والسرعات المقررة للطرق، وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة.