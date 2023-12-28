"جدة- الرياض" و"القاهرة- جدة" ضمن أكثر 10 طرق جوية ازدحامًا في العالم في 2023

أما على المستوى الدولي، فجاءت رحلات القاهرة- جدة في المرتبة الثانية بين أكثر الطرق الجوية الدولية ازدحامًا في العالم، وجاءت رحلات بين دبي والرياض في المرتبة السادسة، أما في المرتبة الأولى فجاءت رحلات بين كوالالمبور وسنغافورة؛ فيما جاءت رحلات نيويورك ولندن في المرتبة الثامنة.