"جدة- الرياض" و"القاهرة- جدة" ضمن أكثر 10 طرق جوية ازدحامًا في العالم في 2023

تَصَدرت أكثرَ طرق الرحلات الجوية ازدحامًا في العالم، في عام 2023، الرحلاتُ القصيرة بين مدينتين قريبتين؛ حتى عندما تكون الرحلة دولية.
وكانت الرحلة المستمرة لمدة ساعة بين سنغافورة وكوالالمبور في ماليزيا هي أكثر الطرق الدولية ازدحامًا في العالم هذا العام.
ووفقًا للبيانات التي عرضتها صحيفة "سيدني مورننج هيرالد" الأسترالية، جاءت رحلات "جدة- الرياض" في المرتبة الثامنة في قائمة أكثر الطرق الجوية الداخلية ازدحامًا بالعالم في عام 2023؛ في حين تصدرت القائمة رحلات مطار جيجو الدولي- سيول جيمبو (كوريا الجنوبية)، وفي المرتبة الثانية جاءت رحلات سابورو نيو شيتوس- طوكيو هانيدا (اليابان).
أما على المستوى الدولي، فجاءت رحلات القاهرة- جدة في المرتبة الثانية بين أكثر الطرق الجوية الدولية ازدحامًا في العالم، وجاءت رحلات بين دبي والرياض في المرتبة السادسة، أما في المرتبة الأولى فجاءت رحلات بين كوالالمبور وسنغافورة؛ فيما جاءت رحلات نيويورك ولندن في المرتبة الثامنة.
وجاء مطار أتلانتا هارتسفيلد في الولايات المتحدة في صدارة أكثر المطارات ازدحامًا في العالم، ويليه مطار دبي الدولي، وثالثًا جاء مطار طوكيو الدولي، أما مطار لندن هيثرو فجاء في المرتبة الرابعة، ومطار دالاس فورت وورث في الولايات المتحدة في المرتبة الخامسة.