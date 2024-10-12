عقدة "المقارنات" وتقليد "المشاهير".. نفَقٌ مظلم وقلق واضطرابات سلوكية تهدد الأسر

وأضاف: "تقليد المؤثرين قد يؤدي إلى فقدان البصيرة، ويجب أن نعلم أبنائنا كيفية التمييز بين ما هو مقبول وما هو غير مقبول، وأن نكون نحن القدوة الصالحة لهم، ونوجههم نحو تقدير الذات المبنيّ على القيم الحقيقية، وأن نبين لهم بعض السلوكيات الخاطئة الصادرة من المؤثرين، وقد تتعارض مع مبادئ ديننا الحنيف، قال تعالى: {ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجًا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى}".