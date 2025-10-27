الدهمشي: غياب استراتيجية إدارة الأزمات سبب فشل كثير من المنظمات

وأوضح "الدهمشي" في كتابه "الاتصال وإدارة الأزمات" أن الاتصال الفعّال يُعد ركيزة أساسية في الحد من تداعيات الأزمات، وبناء الثقة، وتوجيه الرأي العام، والتنبؤ بالمخاطر واحتوائها قبل وأثناء وبعد وقوعها، مستعرضًا نماذج عالمية حديثة في توظيف الإعلام، والاتصال المؤسسي، وإدارة السمعة، وفرق الطوارئ، والتواصل الرقمي في بيئات سريعة التحول.