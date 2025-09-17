سلوشنز إحدى شركات مجموعة "stc" تعلن توقيع اتفاقية إطارية مع شركة ارامكوالسعودية

أعلنت solutions by stc عن توقيع اتفاقية إطارية مع شركة أرامكو السعودية لمشروع البنية التحتية للحوسبة الرقمية، وحسب بيان للشركة على تدول، قد تتجاوز قيمة الاتفاقية 5% من إيرادات solutions وفقاً للقوائم المالية السنوية المدققة لعام 2024م.