سلوشنز إحدى شركات مجموعة "stc" تعلن توقيع اتفاقية إطارية مع شركة ارامكوالسعودية

أعلنت solutions by stc عن توقيع اتفاقية إطارية مع شركة أرامكو السعودية لمشروع البنية التحتية للحوسبة الرقمية، وحسب بيان للشركة على تدول، قد تتجاوز قيمة الاتفاقية 5% من إيرادات solutions وفقاً للقوائم المالية السنوية المدققة لعام 2024م.
وتشمل الاتفاقية تزويد أرامكو السعودية بعدة أنواع مختلفة من خوادم البنية التحتية للحوسبة الرقمية، وكذلك تركيب المعدات والملحقات في مراكز بيانات أرامكو السعودية.
ويتوقع ان يعكس الأثر المالي على القوائم المالية للشركة بدايةً من الربع الرابع من العام 2025م.
وتبلغ مدة الاتفاقية الإطارية ٥ سنوات.