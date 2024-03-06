"قيدوري".. نيوم تعلن عن الوجهة الساحلية الترفيهية لعشاق الجولف

وتقع على امتداد ملعب الجولف 200 من المساكن الحصرية التي يتمتع كل منها بالخصوصية وبتصميمٍ فريد، كما يمكن للزوار الإقامة في الفندق الفاخر المكون من 80 غرفة، الذي يوفر مجموعةً متنوعة من الغرف والأجنحة العصرية المتميزة. ويضم الفندق مطاعم وصالات ضيافة ومنتجعاً صحياً وصالة ألعاب رياضية ومسابح متعددة، بالإضافة إلى مسرح نوعي للعروض الترفيهية.