"الضمان الصحي" يؤكد لـ "سبق" إلزامية التأمين لجميع العاملين وأسرهم

أكد مجلس الضمان الصحي، إلزامية تأمين صاحب العمل في القطاع الخاص، لجميع العاملين لديه "سعوديين/ غير سعوديين".
وأضاف، في تصريح لـ"سبق": إن التأمين يشمل أيضًا أفراد أسر هؤلاء العاملين المشمولين بالنظام "الزوجات، والأبناء الذكور حتى سن 25، والبنات غير المتزوجات غير العاملات".
وتابع "الضمان": يمكن للمتضرر تقديم شكوى ضد صاحب العمل، وتُعامل بسرية تامة عند عدم حصوله على التأمين الصحي له ولأفراد أسرته والمشمولين بالنظام.
جاء ذلك ردًا على استفسار "سبق"، حول اشتراط بعض المنشآت الخاصة عدم التأمين على العاملين لديها أثناء فترة التجربة، والتي تمتد إلى ثلاثة أشهر، على أن يتوفر التأمين الصحي بعد انتهاء تلك الفترة.