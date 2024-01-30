"الضمان الصحي" يؤكد لـ "سبق" إلزامية التأمين لجميع العاملين وأسرهم

جاء ذلك ردًا على استفسار "سبق"، حول اشتراط بعض المنشآت الخاصة عدم التأمين على العاملين لديها أثناء فترة التجربة، والتي تمتد إلى ثلاثة أشهر، على أن يتوفر التأمين الصحي بعد انتهاء تلك الفترة.