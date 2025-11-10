مؤتمر "سـام 2025" يختتم أعماله في الرياض بمشاركة 3200 طبيب من 20 دولة

وشهد المؤتمر هذا العام ولأول مرة عرضًا مباشرًا لعمليات جراحية حية، إلى جانب عرض تشريحي توضيحي يربط بين مواقع الحقن التشريحية والحقن العملي المباشر، تم بثها من غرف العمليات إلى القاعات العلمية، بهدف تعزيز الفهم الدقيق لطبقات الحقن الصحيحة وتفادي المضاعفات المحتملة، مما أضفى بُعدًا علميًا وعمليًا مميزًا لتجربة الحضور.