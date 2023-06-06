أكاديمية الطاقة والمياه.. الأولى في مؤشرات أداء معاهد الشراكات الاستراتيجية بالمملكة

وقال المهندس ثامر بن سعود الشرهان رئيس مجلس إدارة الأكاديمية: يحرص مجلس الإدارة على التحسين المستمر وتطبيق الجودة، وهذا التحسين يكتسب أهمية مضاعفة بالأكاديمية، والذي يؤكد بناء منظومة متكاملة من أفضل معايير الجودة التي تتوافق مع طموحات الشريك الاستراتيجي للأكاديمية شركة "أكوا باور" الشركة المطوّرة والمستثمرة والمشغلة لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ودورها في الدعم المادي والمعنوي في بناء الأكاديمية وتطويرها من ناحية المعدات والورش والمرافق، وطموحات الشركات الموظفة نحو اعتمادها بشكل كبير على خريجي الأكاديمية الذين وصل عددهم حتى اليوم أكثر من 10 آلاف خريج وخريجة، فيما تحتضن الأكاديمية اليوم أكثر من 750 متدرباً ومتدربة في 19 تخصصاً مختلفاً.