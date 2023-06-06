أكاديمية الطاقة والمياه.. الأولى في مؤشرات أداء معاهد الشراكات الاستراتيجية بالمملكة

حققت أكاديمية الطاقة والمياه (المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء سابقاً) برابغ المركز الأول في مؤشرات أداء معاهد الشراكات الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية لعام 2022 م بنسبة 99%.
وقال المهندس ثامر بن سعود الشرهان رئيس مجلس إدارة الأكاديمية: يحرص مجلس الإدارة على التحسين المستمر وتطبيق الجودة، وهذا التحسين يكتسب أهمية مضاعفة بالأكاديمية، والذي يؤكد بناء منظومة متكاملة من أفضل معايير الجودة التي تتوافق مع طموحات الشريك الاستراتيجي للأكاديمية شركة "أكوا باور" الشركة المطوّرة والمستثمرة والمشغلة لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ودورها في الدعم المادي والمعنوي في بناء الأكاديمية وتطويرها من ناحية المعدات والورش والمرافق، وطموحات الشركات الموظفة نحو اعتمادها بشكل كبير على خريجي الأكاديمية الذين وصل عددهم حتى اليوم أكثر من 10 آلاف خريج وخريجة، فيما تحتضن الأكاديمية اليوم أكثر من 750 متدرباً ومتدربة في 19 تخصصاً مختلفاً.
من جهته، نوّه الرئيس التنفيذي للأكاديمية المهندس طارق الشمراني بالدور الملموس للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي أسهمت في منح التوسع بالتخصصات المطلوبة لسوق العمل، ورعاية صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" المالية لجميع مشاريع التدريب.
وقدّم شكره وخالص تهانيه لكل كوادر الأكاديمية من العاملين والمتدربين الذين سعوا نحو تحقيق هذا المركز الذي يعد نتاجاً للتميز المنشود في هذه المؤشرات التي تناولت قياس أداء معاهد الشراكات وفق مؤشرات ضمان جودة التدريب وجودة المخرجات وضمان استدامة معاهد الشراكات الاستراتيجية وتميزه في خدمة قطاع الاعمال وخدمة قطاع الأعمال.
كما وجّه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة أكوا باور رعد السعدي تهنئته لكل أعضاء الأكاديمية ومنسوبيها ومتدربيها على هذا الإنجاز الذي يمثل نموذجاً مشرقاً في مجال تأهيل الكوادر السعودية من شباب وشابات الوطن، مؤكداً مواصلة أكوا باور دعمها لرؤية الأكاديمية ورسالتها الطموحة باعتبار أكوا باور في طليعة الشركاء الاستراتيجيين للأكاديمية.
وقال "السعدي": المستوى التصاعدي الذي تسجّله أكاديمية الطاقة والمياه في مجال تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع أهم الجهات المعرفية والفنية والصناعية المحلية، لتعزيز فرص ربط كافة المتدربين ضمن برامج ومسارات التدريب المتخصصة بأفضل مفاهيم الابتكار كميزة تنفرد بتوفيرها الأكاديمية لرفد قطاع الطاقة والمياه في السعودية بكفاءات سعودية على مستوى عالٍ من التنافسية والابتكار.
وأضاف: "هذه الشراكات تؤكد ثقة شركاء الأكاديمية بالمعايير المتبعة لديها وبقدرة هذا الصرح المعرفي على لعب دور حيوي في دعم مسيرة التحول نحو الطاقة النظيفة وتوسيع اعتماد حلول تحلية المياه المتقدمة التي تقودها أكوا باور محلياً وإقليمياً وعالمياً من خلال تبنيها لأفضل الحلول لبناء مستقبل مستدام".