جامعة الإمام تفتح التقديم والقبول الإلحاقي للطلاب والطالبات

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فتح باب التقديم للقبول الإلحاقي للطلاب والطالبات وفق المقاعد المتاحة، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية للجامعة.
وأوضحت "الجامعة" أنه يمكن للراغبين التقدم لملء المقاعد في حالة انسحاب بعض الطلاب والطالبات المقبولين في البكالوريوس والدبلوم، حيث التقديم سيكون عبر بوابة القبول الإلحاقي خلال الفترة من 23/ 1/ 1446 حتى 2 صفر 1446هـ، وإعلان النتائج في 9/ 2/ 1446هـ.
وفي ذات السياق، حددت الجامعة تاريخ 23-28 محرم 1446هـ موعداً لإتاحة الفرصة للطلاب والطالبات المقبولين في بوابة القبول الموحد هذا العام لتقديم طلبات تعديل القبول، وذلك من خلال الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور المرسلة على جوالك المسجل في بوابة القبول الموحد.
وأشارت إلى أن التقديم سيكون عبر بوابة الخدمات المساندة وفق المقاعد المتاحة