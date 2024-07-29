جامعة الإمام تفتح التقديم والقبول الإلحاقي للطلاب والطالبات

وأوضحت "الجامعة" أنه يمكن للراغبين التقدم لملء المقاعد في حالة انسحاب بعض الطلاب والطالبات المقبولين في البكالوريوس والدبلوم، حيث التقديم سيكون عبر بوابة القبول الإلحاقي خلال الفترة من 23/ 1/ 1446 حتى 2 صفر 1446هـ، وإعلان النتائج في 9/ 2/ 1446هـ.