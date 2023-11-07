المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام يواصل أعماله بمناقشة قضايا المرأة والتعبير عن التضامن مع النساء الفلسطينيات

وشدد على أن الإسلام نظر إلى الرجل والمرأة بعدم التفرقة في كل الشؤون العامة ما لم يأتِ فيه تخصيص للاختلاف البيولوجي، فلا خلاف في العقيدة الإسلامية، ولا خلاف في مسائل العبادات إلا في مسائل يسيرة نظر فيها الشارع الحكيم إلى المرأة فيها نظرة رحمة ورأفة فخفف عنها، أما في المعاملات لا يوجد إلا النادر اليسير، ومردّه إلى اختلاف الطبيعة أيضًا.