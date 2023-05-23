"هاوي" تعزز حضورها الثقافي والاجتماعي في معرض كتاب وبوليفارد "المدينة المنورة"

تستعرض البوابة الوطنية للهوايات "هاوي"؛ إحدى مبادرات برنامج "جودة الحياة"، أبرز خدماتها والمزايا التي تقدمها لأندية الهواة وأعضائها وتسهيل تواصل الأفراد ذوي الاهتمامات المشتركة في كافة المجالات بمختلف مناطق ومدن المملكة العربية السعودية، من خلال مشاركتها الفترة الحالية في معرض المدينة المنورة للكتاب 2023، وجناحها المقام داخل بوليفارد المدينة "يوو ووك".
حيث تشارك البوابة الوطنية للهوايات في معرض الكتاب بجناح مكوّن من قسمين؛ يختص القسم الأول بالتعريف بـ"هاوي" وخدماتها المختلفة الهادفة إلى دعم الأندية بشكل عام، وفي المجالات الثقافية بما يتماشى مع فعاليات معرض الكتاب، كما خُصص القسم الثاني لتسليط الضوء على جهود "هاوي" في دعم وتنمية قطاع الهوايات بمختلف مناطق ومدن المملكة؛ منها منطقة المدينة المنورة عبر مشاركة أندية (التوائم –شغف - نون) المتخصصة في هوايات الإنتاج الإعلامي والمسرح والفنون الأدائية، إضافة إلى فن الخط العربي.
وقال عناد بن سعد النفيعي مسؤول التسويق والتواصل في البوابة الوطنية للهوايات "هاوي": إن البوابة تسعى عبر هذه المشاركة إلى تنمية وتفعيل قطاع الهوايات بمختلف مناطق المملكة؛ للوصول إلى أكبر شريحة من الهواة من أجل ممارسة هواياتهم التي تعبر عنهم بمختلف شرائحهم.
ثم تابع " النفيعي" حديثه، مشيراً إلى تدشين جناح " هاوي " في بوليفارد المدينة المنورة، بالتزامن مع المشاركة في معرض المدينة للكتاب، لتعريف الجمهور بأبرز خدمات بوابة "هاوي" وجهودها لتنمية وتفعيل هذا القطاع الحيوي؛ وذلك بهدف إتاحة الفرصة لتسهيل تواصل الأفراد ذوي الاهتمامات المشتركة في هوايات الألعاب الذهنية والألعاب الإلكترونية والعروض المسرحية وتقديم الدعم لكل ما يحتاجونه مع التوعية المستمرة بأهمية ممارسة الهواية وتطويرها.