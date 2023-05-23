"هاوي" تعزز حضورها الثقافي والاجتماعي في معرض كتاب وبوليفارد "المدينة المنورة"

حيث تشارك البوابة الوطنية للهوايات في معرض الكتاب بجناح مكوّن من قسمين؛ يختص القسم الأول بالتعريف بـ"هاوي" وخدماتها المختلفة الهادفة إلى دعم الأندية بشكل عام، وفي المجالات الثقافية بما يتماشى مع فعاليات معرض الكتاب، كما خُصص القسم الثاني لتسليط الضوء على جهود "هاوي" في دعم وتنمية قطاع الهوايات بمختلف مناطق ومدن المملكة؛ منها منطقة المدينة المنورة عبر مشاركة أندية (التوائم –شغف - نون) المتخصصة في هوايات الإنتاج الإعلامي والمسرح والفنون الأدائية، إضافة إلى فن الخط العربي.