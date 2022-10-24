انقلاب باص يُخلف 20 إصابة على طريق السيل باتجاه الطائف

تسبب حادث انقلاب باص اليوم في إصابة 20 شخصًا على طريق السيل باتجاه الطائف.
وكانت قد تلقت عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة عند الساعة ٣:٣٠ مساء اليوم بلاغًا عن وجود حادث انقلاب وقع على مركبة من نوع باص، وذلك على طريق الطائف السيل باتجاه الطائف، مما خلف وراءه عددًا من الإصابات.
وتفصيلاً، وفق ما ذكرته الهيئة فقد أوضحت أنها عند تلقيها البلاغ استجابت على الفور بتوجيه ثماني فرق إسعافية من الهلال الأحمر بقيادة القائد الميداني.
وأضافت أنه وعند وصول أول فرقة إسعافية للموقع اتضح وجود ٢٠ حالة إسعافية، وعلى الفور قامت الهيئة بفرز الإصابات بعد إخلائها من قبل الدفاع المدني، واتضح تعرض أحدها لإصابة خطيرة، وثلاث أخريات لإصابات متوسطة، فيما صُنفت بقية الحالات بالطفيفة.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقلهم بعد التنسيق إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، ومجمع الملك فيصل الطبي.
من جانبه ورد إلى غرفة القيادة بإدارة الطوارئ والكوارث بصحة الطائف بلاغ من 911 عن حادث مروري لباص على طريق السيل بحي الشرفية، نتح عنه إصابة 20 راكبًا.
وأكد المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان أنه تم الدعم بعدد 8 فرق إسعافية مع القيادة الميدانية، ورفع الجاهزية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ومجمع الملك فيصل الطبي.
وأضاف الحميدان أنه تم نقل جميع الحالات بالمشاركة مع فرق الهلال الأحمر، مشيرًا أن وضع الحالات من حيث الإصابات 4 حرجة، و4 متوسطة، و12 مستقرة.