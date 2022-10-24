انقلاب باص يُخلف 20 إصابة على طريق السيل باتجاه الطائف

وكانت قد تلقت عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة عند الساعة ٣:٣٠ مساء اليوم بلاغًا عن وجود حادث انقلاب وقع على مركبة من نوع باص، وذلك على طريق الطائف السيل باتجاه الطائف، مما خلف وراءه عددًا من الإصابات.