النائب العام يتفقد نيابة مكة المكرمة ويلتقي منسوبيها والمستفيدين منها

وفي التفاصيل، استهل الزيارة بلقاء أصحاب الفضيلة رؤساء النيابات العامة بالمنطقة، ولقاء أصحاب الفضيلة أعضاء وعضوات النيابة العامة، وأكد على تعزيز الإجراءات المتعلقة بالقضايا، وسرعة إنجازها وفق النظام خاصةً الموقفين، وتكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف.