النائب العام يتفقد نيابة مكة المكرمة ويلتقي منسوبيها والمستفيدين منها

ضمن الجولات التفقدية الميدانية على نيابات المناطق والمحافظات زار النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب نيابة منطقة مكة المكرمة.
وفي التفاصيل، استهل الزيارة بلقاء أصحاب الفضيلة رؤساء النيابات العامة بالمنطقة، ولقاء أصحاب الفضيلة أعضاء وعضوات النيابة العامة، وأكد على تعزيز الإجراءات المتعلقة بالقضايا، وسرعة إنجازها وفق النظام خاصةً الموقفين، وتكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف.
والتقى النائب العام، بعدد من المستفيدين من المواطنين والمقيمين، واستمع لملاحظاتهم وطلباتهم، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراء النظامي بشأنها.
ونوه خلال لقائه بمنسوبي النيابة العامة بالدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله - وحرصهما الدائم على العدالة ومباشرة الإجراءات القضائية، والحرص على رعاية الحقوق وتفعيل الضمانات المقررة نظاماً في الأماكن المقدسة، وتسخير كافة الإمكانات والجهود لخدمة قاصديها.