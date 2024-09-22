"فلكي الطائف" الثقفي لـ"سبق": اليوم نودع الصيف وغدًا الاثنين أول أيام الخريف فلكيًا

أكد فلكي الطائف خبير المراصد الفلكية والمزاول الشمسية للفصول الأربعة ورصد الأهلة، محمد بن ردة الثقفي، أن فصل الصيف نهايته اليوم الأحد 19 /3 / 1446-22 / 9/ 2024م، وغدًا الاثنين 20 / 3 /1446-23 / 9 /2024م هو الأول من فصل الخريف فلكيًا، وعدتهُ 89 يومًا يشمل الدول الواقعة في النصف الشمالي للكرة الأرضية.
وقال "الثقفي" متحدثًا لـ"سبق": "الشمس تتعامد ظاهريًا على خط الاستواء في هذا اليوم، ويقابله دخول فصل الربيع على النصف الجنوبي للكرة الأرضية في وقتٍ واحد، فيتساوى الليل والنهار تدريجيًا لكل منهما، وفق فوارق التوقيت لكل بلد ، وتبدأ بعد ذلك حركة الشمس الظاهرية نحو الجنوب للكرة الأرضية تدريجيًا ناحية خط مدار الجدي".
وأضاف: "من أبرز نجوم فصل الخريف هي 7 نجوم: "الجبهة، الزبرة، الصرفة، العواء، السماك، الغفر، الزبانا"، مع ملاحظة أن درجات الحرارة تنحسر نحو الاعتدال تدريجيًا خلال فترات النهار مع انخفاضها خلال فترات الليل والصباح الباكر".
وأردف: "لا تزال فرص هطول الأمطار واردة بعد - مشيئة الله - خصوصًا ما بعد منتصف شهر أكتوبر".
وقال الفلكي "الثقفي": "في فصل الخريف، تبدأ فيه أمراض الجهاز التنفسي وأهمها أمراض حساسية الجلد، والأنف، والإنفلونزا الموسمية، وحالة الزكام، والتهابات الحلق، وهذه نتيجة المرحلة الانتقالية من مغادرة فصل الصيف دخولاً بفصل الخريف".
وشدد على تجنب التعرض للأجواء التي عادةً تكون محملة بالعوالق الترابية والمنتشرة بعوامل الرياح وخصوصًا أثناء الرحلات البرية ومعظم المنتزهات الطبيعية، أما زراعة فصل الصيف السابقة فهي في مرحلة الإنتاج حاليًا، وتعد آخر زراعة لها نظرًا لبرودة الأجواء في أواخر فصل الخريف.