"دافيتا كير السعودية" تطلق برنامج غسيل الكلى المنزلي

يعد البرنامج الخيار الأمثل للمرضى الذين يواجهون صعوبة في التنقل أو ممن يفضلون قضاء ساعات الغسيل مع أسرهم، حيث تعمل الخدمة المتميزة بجدولة الجلسات بما يتناسب مع المرضى ، كما أن دافيتا تخصص فريق طبي متكامل لرعاية ودعم ومراقبة العلاج لتحقيق أفضل النتائج، ويتكون الفريق الطبي من نخبة من أطباء أمراض الكلى و كادر التمريض بالاضافة الى خدمات الأخصائي الاجتماعي و النفسي والتغذوي و الصيدلاني.