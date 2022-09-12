"دافيتا كير السعودية" تطلق برنامج غسيل الكلى المنزلي

اطلقت دافيتا كير السعودية برنامج غسيل الكلى المنزلي الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية لرفع مستوى الخدمات المقدمة لمرضى الفشل الكلوي في المملكة .
يعد البرنامج الخيار الأمثل للمرضى الذين يواجهون صعوبة في التنقل أو ممن يفضلون قضاء ساعات الغسيل مع أسرهم، حيث تعمل الخدمة المتميزة بجدولة الجلسات بما يتناسب مع المرضى ، كما أن دافيتا تخصص فريق طبي متكامل لرعاية ودعم ومراقبة العلاج لتحقيق أفضل النتائج، ويتكون الفريق الطبي من نخبة من أطباء أمراض الكلى و كادر التمريض بالاضافة الى خدمات الأخصائي الاجتماعي و النفسي والتغذوي و الصيدلاني.
هذا وصرح الرئيس التنفيذي لدافيتا كير السعودية والعضو المنتدب صبري فيصل صبري؛ قائلاً: "نؤمن في دافيتا وضمن شراكتنا مع وزارة الصحة السعودية بضرورة توفير خدمات صحية بمعايير عالية" وأردف قائلأ: "منذ دخولنا للسوق السعودي ونحن نعمل على فهم واستيعاب احتياجات مرضى الفشل الكلوي وانطلاقا من كون معظم مرضانا من كبار السن , وضعنا نصب أعيننا تقديم تجربة استثنائية لهم، وحرصنا على رفع جودة حياتهم, مستلهمين في ذلك رؤية 2030.
كما عملنا على تقديم أفضل الخدمات مستندين على خبراتنا العالمية في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية لمرضى الفشل الكلوي "
الجدير بالذكر أن شركة دافيتا هيلثكير العالمية، المصنفة ضمن قائمة الفورتشن لأكبر 500 شركة عالمية، هي إحدى شركات الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية والتي تقدم خدماتها الوقائية والعلاجية منذ عام 2014 م لأكثر من 3000 مريض بالفشل الكلوي في مراحلة النهائية من خلال 25 مركز لغسيل الكلى في معظم مناطق المملكة.