مشروع إسكان "منازل القطيف".. الجودة والريادة لـ"عبر للمقاولات"

أنجزت شركة "عبر للمقاولات" تسليم مشروع إسكان منازل القطيف المملوك لوزارة الإسكان، ليضاف إلى رصيد نجاحاتها الممتدة لـ33 عامًا.
وتم إنجاز المشروع الذي يضم 942 فيلا سكنية (تاون هاوس) تسليم مفتاح مكتملة الخدمات، بكفاءة ترتكز على رصيد واسع من الخبرات في مجال التطوير العقاري والإنشاء، وإشراف وتنفيذ كادر فني وهندسي وإداري محترف، وفق أعلى معايير الجودة التي تنتهجها شركة "عبر للمقاولات"، وتَوّجتها بحصولها على شهادة الجودة العالمية ISO 9001.
وتم تسليم الوحدات السكنية في مشروع إسكان منازل القطيف على مرحلتين؛ حيث شملت المرحلة الأولى تسليم 414 فيلا سكنية في ديسمبر 2021؛ في حين اكتمل تسليم 528 فيلا سكنية خلال المرحلة الثانية في يونيو 2022.
ويتكون المشروع من 5 مناطق رئيسية تشكل كل منطقة حيًّا سكنيًّا من عدة بلوكات، تحتوي المنطقة الأولى على 8 بلوكات سكنية بعدد 106 فلل، وتحتوي المنطقة الثانية وهي الأكبر على 13 بلوكًا سكنيًّا بعدد 255 فيلا.
وتضم المنطقة الثالثة 8 بلوكات سكنية بعدد 181 فيلا، أما المنطقة الرابعة فتحتوي 9 بلوكات سكنية وتضم 198 فيلا، والمنطقة الخامسة تحتوي 11 بلوكًا سكنيًّا بعدد 202 فلة سكنية؛ مما يجعل مشروع إسكان منازل القطيف يظهر كمدينة متكاملة.
وحرصت شركة "عبر للمقاولات" على تصميم نماذج مميزة للفلل السكنية؛ بحيث تم تخصيص 4 نماذج لتلبية رغبات المواطنين بمساحات ملائمة موزعة توزيعًا هندسيًّا أنيقًا؛ حيث حرصت الشركة على استغلال المساحات الأمثل إضافة لتأمين مساحة للحدائق الأمامية والخلفية والملاحق العلوية.
وجمعت التصاميم للفلل السكنية بين الحداثة والخصوصية؛ في حين تم توزيع المساحات الداخلية بشكل عصري يلائم العائلة السعودية.
النموذج الأول للتصاميم A يقع على أرض مساحتها 250 مترًا مربعًا، وتشكل مساحة البناء 305 أمتار، ويضم هذا النموذج للفيلا 5 غرف مكتملة الخدمات، وطبّقت شركة "عبر للمقاولات" والإنشاء هذا النموذج على 482 فيلا.
أما النموذج الثاني B فتم تطبيقه على 52 فيلا وأقيم على مساحة 250 مترًا مربعًا للفيلا وبمساحة بناء 284 مترًا، ويضم 4 غرف.
أما النموذج الثالث C فتم تطبيقه على 256 فيلا سكنية ضمن المشروع، ويحتوي 4 غرف على أرض مساحتها 187 مترًا مربعًا، ومساحة بناء تبلغ 262 مترًا،
وتم تنفيذ النموذج الرابع D على أرض مساحتها 187 مترًا مربعًا، وبمساحة بناء تبلغ 250 مترًا، ويضم هذا النموذج 152 فيلا بعدد 3 غرف.
ويشكل مشروع منازل القطيف الذي يُعد مدينة مصغرة متكاملة، تطبيقًا لرؤية وقيم شركة "عبر" للتطوير والإنشاء، والتي تسعى إلى التميز وخلق قيمة في تنفيذ الأعمال، وتحرص على أن تكون أحد القادة في مجال الهندسة والبناء في السوق السعودي، بأعلى المستويات الفنية والجودة في مجال البناء.