مشروع إسكان "منازل القطيف".. الجودة والريادة لـ"عبر للمقاولات"

ويتكون المشروع من 5 مناطق رئيسية تشكل كل منطقة حيًّا سكنيًّا من عدة بلوكات، تحتوي المنطقة الأولى على 8 بلوكات سكنية بعدد 106 فلل، وتحتوي المنطقة الثانية وهي الأكبر على 13 بلوكًا سكنيًّا بعدد 255 فيلا.