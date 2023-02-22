د. العيسى يلتقي وفدًا إعلاميًّا رفيعًا برئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر

وتطرَّق إلى قضيَّة الحُرِّيَّات في العمل الإعلامي، مؤكِّدًا أنها قيمةٌ مهمةٌ ما دامت مُؤطَّرةً بالمشروعية، مُضيفًا: أن الإعلام العربي والإسلامي قام بدورٍ جيدٍ في النهوض بالمسؤولية الإعلامية، ممتلكًا سجلًّا حافلًا بالعطاء، غير أن الطموح يتطلَّب منه المزيد من العطاء، معربًا عن سروره بالتنافس الإعلامي الشريف، وأن لكل منصة إعلامية وازنة ما يميزها في وطننا العربي والإسلامي.