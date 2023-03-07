أمير قطر يستقبل وزير الاقتصاد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة بالدوحة

ويترأس وزير الاقتصاد والتخطيط وفد المملكة المشارك في المؤتمر، حيث سيلقي كلمة المملكة في المؤتمر، فيما يضم الوفد ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة المالية، والصندوق السعودي للتنمية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.