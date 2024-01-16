"التأمينات الاجتماعية": مبادرات وخدمات نوعية لأكثر من 14 مليون عميل خلال 2023

وأطلقت التأمينات الاجتماعية خلال 2023 العديد من المنتجات النوعية التي سخّرت التقنيات الحديثة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة العميل؛ حيث دشنت منتج الإنسان الرقمي "أمين"، الذي مثّل نقلة نوعية في مفهوم خدمة العملاء؛ حيث يعمل -كمسؤول خدمة افتراضي- يتنبأ بحاجات العملاء، وينجز جميع تعاملاتهم على مدار الساعة بسهولة ويسر، كما تَمَكّن "أمين" من الإجابة على 98.5% من استفسارات العملاء؛ فيما بلغت نسبة خدمات العملاء المنجزة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي التي توفرها المؤسسة أكثر من 50% من إجمالي الخدمات المقدمة للمستفيدين، وبلغت نسبة تنفيذ المعاملات والخدمات إلكترونيًّا دون تدخل بشري قرابة 96%؛ وهو ما أسهم في انخفاض نسبة زيارات فروع المؤسسة بواقع 73%، كما بلغ عدد المعاملات المنجزة أكثر من 80 مليون معاملة خلال العام 2023؛ فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمة الزيارة الافتراضية أكثر من 350 ألف عميل.