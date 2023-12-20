وزير القوات المسلحة الفرنسية يستقبل وزير الدفاع ويعقدان جلسة مباحثات رسمية ويشهدان توقيع مشروع خطة تنفيذية بين الوزارتين

حضر جلسة المباحثات رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا الدكتور فهد بن معيوف الرويلي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في باريس وبيرن العميد الركن إبراهيم بن ناصر المطوع.