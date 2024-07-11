"الأرصاد" ينبه 11 منطقة: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والجوف والشمالية والشرقية ونجران والباحة وعسير وجازان والقصيم.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة العويقيلة وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الجمعة.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد موجة حارة وارتفاع الحرارة إلى 50 درجة مئوية، وتشمل الحالة ذعبلوتن والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة نجران موجة حارة وارتفاع الحرارة إلى 48 درجة مئوية، وتشمل الحالة شرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍ في الرؤية ورياح نشطة، وتشمل أضم وبني يزيد وميسان، وأمطارًا متوسطة على العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الجمعة، فيما تشهد رياحًا شديدة على الطائف والعاصمة المقدسة والكامل وخليص وجدة ورابغ، وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية وبحرة والجموم والقنفذة والليث والشعيبة، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وطريب وتثليث ، وأمطارًا متوسطة على البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة، وأمطارًا غزيرة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول، وتشمل الدرب وبيش، وأمطارًا متوسطة على جازان وفرسان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وأمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الرايس وينبع، وموجة حارة على بدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة القصيم موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية، وتشمل أغلب محافظات المنطقة حتى الساعة الـ 17 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة الرياض موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية، وتشمل أغلب محافظات المنطقة حتى الساعة الـ 17 من مساء الجمعة.