"الأرصاد" ينبه 11 منطقة: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍ في الرؤية ورياح نشطة، وتشمل أضم وبني يزيد وميسان، وأمطارًا متوسطة على العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الجمعة، فيما تشهد رياحًا شديدة على الطائف والعاصمة المقدسة والكامل وخليص وجدة ورابغ، وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية وبحرة والجموم والقنفذة والليث والشعيبة، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الجمعة.