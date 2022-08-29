فريق طبي متخصّص ينجح في نقل أعضاء مريض متوفى دماغياً من القنفذة إلى الرياض

وبعد التنسيق واستكمال الإجراءات تم تجهيز غرفة العمليات لإجراء العملية، كما جهّزت صحة القنفذة الفرق الإسعافية والميدانية للنقل ومتابعة اجراءات نقل الفريق الطبي للمطار، واستغرقت العملية ٣ ساعات، حيث جرى خلالها استئصال الكلى ونقلها إلى الرياض.