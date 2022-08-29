فريق طبي متخصّص ينجح في نقل أعضاء مريض متوفى دماغياً من القنفذة إلى الرياض

تمكّن -بفضل الله- فريق طبي متخصّص في زراعة الأعضاء من إجراء عملية بالقنفذة لنقل أعضاء مريض متوفى دماغياً بمستشفى القنفذة العام إلى مريض آخر بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
وحضر الفريق الطبي إلى محافظة القنفذة، وتمّ التواصل مع أهل المتوفي دماغياً وأخذ الموافقة منهم.
وبعد التنسيق واستكمال الإجراءات تم تجهيز غرفة العمليات لإجراء العملية، كما جهّزت صحة القنفذة الفرق الإسعافية والميدانية للنقل ومتابعة اجراءات نقل الفريق الطبي للمطار، واستغرقت العملية ٣ ساعات، حيث جرى خلالها استئصال الكلى ونقلها إلى الرياض.
يُذكر أن مستشفى القنفذة العام أجرى منذ بداية العام الحالي أكثر من ٩٠٠ عملية جراحية متنوعة بقسم العمليات، ويقدّم خدماته في تخصّصات طبية مختلفة وتبلغ سعته السريرية ١٥٠ سريراً.