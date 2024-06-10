منتدى الرياض الاقتصادي يعقد حلقات نقاش بالرياض والمناطق لبلورة دراسات دورته الـ 11

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد بن سليمان الراجحي رئيس مجلس أمناء المنتدى أن هذه الحلقات شهدت نقاشات بناءة ومثمرة، وتفاعل المشاركون بصورة جادة حول عناوين الدراسة خلال مراحل إعدادها الأولية، كما استعرض المشاركون كل فيما يخصه مع المكتب الاستشاري المعد للدراسة، أهدافها ومنهجيتها ونطاقها وعناصرها ومخرجاتها، وما وصلت إليه الدراسة من مراحل في سبيل إعدادها، لافتًا إلى أن المنتدى ينطلق في نقاشاته من أهداف راسخة تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ودعم أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية لتنويع مصادر الدخل وتدعيم جهود تطوير هياكل الاقتصاد وتعالج تحدياته وترفع نموه وازدهاره.