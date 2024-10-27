"منشآت": 1000 شركة ناشئة محلية ودولية تستعرض مشاريعها في "بيبان 24"

ويتضمن الباب مشاركة أكثر من 70 جهة ممكنة لريادة الأعمال، مثل حاضنات ومسرّعات الأعمال من مختلف أنحاء العالم، ويسعى إلى توفير بيئة ريادية شاملة تتيح للشركات الناشئة ورواد الأعمال الوصول إلى شبكة واسعة من المستثمرين، والشركاء المحليين، والإقليميين، والدوليين، ويستضيف رواد أعمال من عدة دول مشاركة، مثل: المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، ومملكة الأردن، ودول شمال إفريقيا، ودول الخليج العربي؛ ما يتيح تبادل التجارب وتعزيز التعاون في مجال ريادة الأعمال على المستوى الدولي، ويوفّر هذا التنوُّع فرصاً استثنائية للشركات الناشئة للتفاعل مع نظرائها من مختلف الدول واستعراض تجاربها أمام جمهور الملتقى.