"هواوي" تفتتح متجراً جديداً في جدة يشكّل مركزاً للتفاعل بين الناس والتكنولوجيا

من جهته، علّق السيد كيث لي – نائب رئيس شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية بالقول: "باعتبارها علامة تجارية عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، لطالما وضعت هواوي أهمية التواصل مع المستهلكين على قمة أولوياتها. إن علاقتنا ليست مجرد علاقة بائع ومشتري، بل هي أعمق من ذلك بكثير، والمتجر الجديد هو مكان يلتقي فيه المستهلكون والعملاء والمطورون معاً، ويأتي عقب افتتاح متاجرنا السابقة بما في ذلك أكبر متجر رئيسي دولي في واجهة الرياض، ومتجر تجربة منتجات هواوي في الظهران مول (المنطقة الشرقية). وكل ذلك يؤكد على التزامنا بتحسين الحياة اليومية للمستهلكين وتعزيز الوعي الرقمي في المملكة".