عمليات التكامل والعروض بين عملاقي المصرفية والسفر ستزيد فرص العملاء عبر منصات المسافر والراجحي والشركات التابعة

من جهته قال مزمل حسين الرئيس التنفيذي لشركة المسافر: "نحن متحمسون للغاية لهذه الشراكة مع مصرف الراجحي والإمكانيات غير المحدودة التي يوفرها. وسيمكّن توقيع مذكرة التفاهم شركةَ المسافر وجميع أعمالنا، من تعزيز منتجاتنا وخدماتنا للمستهلكين والشركاء. مع استمرار نمو المسافر، سنسعى إلى إقامة شراكات استراتيجية لزيادة الحجم وإفادة عملائنا، ومع وجود مصرف الراجحي كشريك استراتيجي؛ تمتلك المسافر إلى جانبها أفضل قوة مالية في المجال المصرفي".