عمليات التكامل والعروض بين عملاقي المصرفية والسفر ستزيد فرص العملاء عبر منصات المسافر والراجحي والشركات التابعة

وقّع مصرف الراجحي مع شركة المسافر (شركة السفر الرائدة في المملكة العربية السعودية التابعة لمجموعة سيرا)، مذكرة تفاهم لتشكيل شراكة استراتيجية، تتيح تعاونًا أوثق بين عملاقي الصناعة في قطاعي المصارف والسفر.
حضر حفل التوقيع في مقر الإدارة العامة لمصرف الراجحي في الرياض الأستاذ محمد الخليل رئيس مجلس إدارة مجموعة سيرا، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي وليد المقبل مع المسؤولين من الجانبين.
وتعتبر المذكرة امتدادًا للشراكة المستمرة بين المصرف والمسافر، وسيتم التوسع في الحملات التسويقية وفي التكامل الشامل عبر الشركات التابعة لكلا الطرفين.
وقال الأستاذ وليد المقبل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي: إن المصرف والشركات التابعة سعيدون بتطوير الشراكة مع "المسافر" إلى حدود أبعد، تُقدم للعملاء خياراتٍ متعددة في قطاع السفر والسياحة، ضمن سعي المصرف لإثراء تجربة العملاء وتحسين جودة حياتهم.
من جهته قال مزمل حسين الرئيس التنفيذي لشركة المسافر: "نحن متحمسون للغاية لهذه الشراكة مع مصرف الراجحي والإمكانيات غير المحدودة التي يوفرها. وسيمكّن توقيع مذكرة التفاهم شركةَ المسافر وجميع أعمالنا، من تعزيز منتجاتنا وخدماتنا للمستهلكين والشركاء. مع استمرار نمو المسافر، سنسعى إلى إقامة شراكات استراتيجية لزيادة الحجم وإفادة عملائنا، ومع وجود مصرف الراجحي كشريك استراتيجي؛ تمتلك المسافر إلى جانبها أفضل قوة مالية في المجال المصرفي".
وستعمل الشراكة الاستراتيجية الجديدة على تمكين الشركات العاملة تحت مظلة "المسافر"، من تعزيز تجارب العملاء والشركاء من خلال مجالات متعددة للمدفوعات الرقمية والإقراض وأيضًا تعزيز العلاقات التنظيمية بين المسافر ومصرف الراجحي في مجال حلول التمويل المحسنة.
وبموجب هذه الشراكة، سيصبح "المسافر" شريك السفر الاستراتيجي لبرنامج الولاء "مكافأة"، التابع لمصرف الراجحي، وهو أكبر برنامج ولاء في المملكة؛ وذلك من خلال تمكين العملاء من كسب واستبدال نقاط المكافأة، كما يدعم برنامج المسافر أنشطة برنامج مكافأة في قطاع السفر.
وسيتعاون كل من مصرف الراجحي والمسافر من خلال شركة إمكان للتمويل؛ لإطلاق مجموعة من منتجات التمويل الرقمية، ستدمج الخدمات عبر تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بـ"المسافر" و"إمكان"؛ بهدف السماح للعملاء بالحصول على تمويل رقمي بسهولة لحجوزات سفرهم.