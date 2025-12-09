"السديس" يُدشّن آثار الشيخ عبدالله بن حميد برئاسة الحرمين

في خطوة لافتة ضمن جهودها المعرفية، دشّن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، مجموعة آثار سماحة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد – رحمه الله – بحضور الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.
وأوضحت رئاسة الحرمين أن تدشين هذه المجموعة يأتي ضمن مبادراتها في حفظ التراث العلمي، وتعزيز العناية بمراجع العلماء في تاريخ الحرمين الشريفين، بما يرسّخ مكانة الحرمين كمركز علمي ومعرفي عالمي.
وأكدت أن إطلاق مجموعة آثار الشيخ ابن حميد يُعد امتدادًا لمساعي الرئاسة في إبراز الإرث الشرعي والعلمي الذي تركه كبار العلماء والدعاة، وإتاحته للباحثين والمهتمين، دعمًا للحراك العلمي في المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وبيّنت الرئاسة أن آثار الشيخ ابن حميد تمثل قيمة علمية رفيعة لما تضمنته من عناية بالفقه والدعوة والإرشاد، مشيرةً إلى أن هذا المشروع يُسهم في توثيق مسيرة العلماء الذين خدموا الحرمين وعزّزوا رسالتهما العالمية.