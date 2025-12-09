"السديس" يُدشّن آثار الشيخ عبدالله بن حميد برئاسة الحرمين

في خطوة لافتة ضمن جهودها المعرفية، دشّن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، مجموعة آثار سماحة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد – رحمه الله – بحضور الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.