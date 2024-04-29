تسهم في التنمية والخدمات.. غرفة المدينة تطرح فرصاً استثمارية

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنوّرة، اليوم، وعبر منصة استثمارات المدينة، فرصاً استثمارية متاحة للقطاع الخاص؛ لتسهم في التنمية والخدمات المقدمة في المنطقة.