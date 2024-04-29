تسهم في التنمية والخدمات.. غرفة المدينة تطرح فرصاً استثمارية

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنوّرة، اليوم، وعبر منصة استثمارات المدينة، فرصاً استثمارية متاحة للقطاع الخاص؛ لتسهم في التنمية والخدمات المقدمة في المنطقة.
وتتمثل الفرص المتاحة للاستثمار في إنشاء وتشغيل وصيانة نُزل ريفية بمساحة 12277 متراً مربعاً بكورنيش وادي العقيق، وإنشاء وتشغيل وصيانة مشتل ومعمل بوادي العقيق بمساحة 10000 متر مربع، وإنشاء وتشغيل وصيانة مبنى تجاري بالمندسة بمساحة تتجاوز 300000 متر مربع.
ودعت الغرفة الراغبين في الاستثمار والاطلاع على مزيدٍ من الفرص الاستثمارية، إلى الدخول عبر الرابط التالي: http://investmadinah.sa/GovInvs/list.