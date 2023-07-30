"الزامل": الاتجار بالأشخاص ثالث أكبر تجارة عالميًّا بعد تجارة المخدرات

وتناولت الدكتورة "الزامل" دور الإعلام في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدة أن الوقاية تشكل جزءًا لا يتجزّأ من أي استراتيجية للقضاء على جرائم الاتجار بالأشخاص، والتي تشمل نشر المقالات والملصقات والإعلانات في وسائل الإعلام الإلكترونية والمطبوعة، وبثّ البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وإنشاء مواقع شبكية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وعرض الأفلام والبرامج الوثائقية، ومناقشة هذه الجرائم ضمن المناهج الدراسية، وكذلك استخدام الرياضة، وغيرها من المسابقات والعروض المسرحية والمعارض والمحاضرات.