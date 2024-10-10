للتخلُّص من المعاناة مع ورش إصلاح السيارات.. "آل سعد" يطالب بمنصّة وطنية للصيانة تشمل الورش المعتمدة فقط

وفي مقاله "ورش السيارات.. فوضى مستدامة" بصحيفة "الجزيرة"؛ يرصد "آل سعد" المعاناة مع ورش إصلاح السيارات، ويقول: "يعاني العديد من المواطنين من مشكلة متكرّرة في ورش إصلاح السيارات؛ حيث تتحوّل السيارة التي كانت تمثّل وسيلة نقل وأمان إلى مصدر قلق وهدر مالي. تنتشر مئات الورش في مدننا، وغالبًا ما يديرها عمالة تفتقر إلى المؤهلات والشهادات؛ مما يؤدي إلى سوء الصيانة ويضع السيارات ضحية لضعف الخبرة؛ ففي كثير من الأحيان تخرج السيارة من الورشة بحالة أسوأ مما كانت عليه؛ مما يضيف أعباء مالية إضافية على صاحبها. ويدفع المواطنون مبالغ طائلة مقابل خدمات غير مجدية وقطع غيار باهظة دون الحصول على حلول فعلية".