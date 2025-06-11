"الشؤون الدينية" تطلق المسار الإثرائي لموسم العمرة بـ10 مواقع و62 شيخًا لخدمة القاصدين

وشملت المبادرات تعزيز مراكز إجابة السائلين في المسجد الحرام، وذلك عبر توزيع مواقع وهواتف الإجابة على السائلين داخل وخارج بيت الله الحرام، وفي الصفا والمروة. ويبلغ عدد المواقع داخل المسجد الحرام نحو (10) مواقع، إلى جانب (4) مكاتب هاتفية يشارك فيها (62) شيخًا، وعدد من القضاة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وذلك على مدار الساعة لخدمة الزوار والمصلين.