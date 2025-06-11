"الشؤون الدينية" تطلق المسار الإثرائي لموسم العمرة بـ10 مواقع و62 شيخًا لخدمة القاصدين

أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً بوكالة الشؤون العلمية والتوجيهية، المسار الإثرائي لموسم العمرة من خلال حزمة من البرامج والمبادرات التعبّدية لاستقبال المعتمرين والمصلين والقاصدين، بهدف توعيتهم بالنسك وأمور دينهم.
وشملت المبادرات تعزيز مراكز إجابة السائلين في المسجد الحرام، وذلك عبر توزيع مواقع وهواتف الإجابة على السائلين داخل وخارج بيت الله الحرام، وفي الصفا والمروة. ويبلغ عدد المواقع داخل المسجد الحرام نحو (10) مواقع، إلى جانب (4) مكاتب هاتفية يشارك فيها (62) شيخًا، وعدد من القضاة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وذلك على مدار الساعة لخدمة الزوار والمصلين.
وتأتي هذه المبادرة حرصًا من رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، لإثراء تجربة المعتمرين والقاصدين في موسم العمرة، وتهيئة الأجواء الإيمانية لهم بما يعزز السكينة والطمأنينة أثناء أداء النسك.