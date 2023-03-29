123 ألف مزرعة و33 مليون نخلة تغطّي السوق المحلي والدولي بالتمور

وحرصت أسواق التمور والمحلات التجارية في المملكة على توفير العديد من أصناف التمور، وتوفير كل ما يحتاجه المتسوّق منها، وإتاحة الخيارات أمامه؛ حيث تكتظّ هذه الأسواق بمرتاديها الذين يفدون لها في مختلف الأوقات؛ مما يزيد في حالتَي العرض والطلب، فيما تعمل المصانع المختصّة على تغليف منتجاتها من التمور، وتصنيع الأغذية التي تدخل في مكوناتها، محقّقة بذلك أرباحًا تقدّر بملايين الريالات، وتزيد إنتاجها سنويًّا حتى أصبح إنتاجها يصدّر خارج المملكة.