"التسوية الودية" بالرياض تسترد حقوقًا متأخرة بقيمة 66 مليون ريال

وقال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي: إن المبالغ استردت من خلال النظر في أكثر من 6 آلاف دعوى عمالية عقدت عبر الاتصال المرئي؛ حيث يعقد الصلح وتقرب وجهات النظر بين العمال وأصحاب العمل.