"التسوية الودية" بالرياض تسترد حقوقًا متأخرة بقيمة 66 مليون ريال

تمكنت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022م، من استرداد حقوق مالية متأخرة لموظفي القطاع الخاص بـ 66 مليون ريال سعودي.
وقال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي: إن المبالغ استردت من خلال النظر في أكثر من 6 آلاف دعوى عمالية عقدت عبر الاتصال المرئي؛ حيث يعقد الصلح وتقرب وجهات النظر بين العمال وأصحاب العمل.
وأوضح أن ذلك علمًا بأن التسوية الودية تختص بنظر المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور وإصابات العمل، والأخرى المترتبة على الفصل من العمل، وأي منازعات ناشئة عن تطبيق نظام العمل ولوائحه.