"الكشافة" تبدأ مشاركتها في المخيم الكشفي العالمي الإسلامي الثالث بأمريكا

ويتضمن المخيم برنامج عالي الجودة من أجل منح كل مشارك الفرصة للبحث والمغامرة، والعديد من الفعاليات ومن أبرزها زيارة وكالة ناسا في مدينة هيوستن، وعقد ورش عمل، وممارسة بعض الهوايات الكشفية كالتجديف والسباحة وصيد الأسماك، والتسلق، وسيجري منح لشارات الاستحقاق في العديد من الهوايات كجزء من برنامج منح شارات الجدارة والتي عُين لها لجنة من المستشارين الشباب لمنحها لمن يتجاوز متطلباتها، وإقامة ليلة عالمية يتم فيها تبادل الثقافات بين المشاركين بالإضافة إلى حفلات السمر الكشفية.