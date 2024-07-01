"الكشافة" تبدأ مشاركتها في المخيم الكشفي العالمي الإسلامي الثالث بأمريكا

بدأت جمعية الكشافة العربية السعودية أمس، مشاركتها في المخيم الكشفي الإسلامي الدولي الثالث، المقام في مخيم ستراك بمدينة هيوستن في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي تنظمه جمعية الكشاف المسلم الأمريكي بإشراف جمعية الكشافة الأمريكية، ويستمر حتى يوم السبت القادم الموافق 6 يوليو الجاري.
وتأتي مُشاركة الجمعية في هذا المخيم العالمي انطلاقًا من الدور الذي تضطلع به المملكة على مستوى العالم الإسلامي، والرغبة في تعزيز قيم المحبة والسلام، وللتعريف بالمملكة وشبابها ومدى التقدم الذي تعيشه في كافة المستويات، وتبادل الثقافات والتعرف إلى الحضارات، بالإضافة إلى توثيق أواصر الصداقة بين الكشافة السعودية وكشافة العالم المشاركين بالمخيم، والتعرف إلى الحضارة والثقافة الأمريكية والدول المشاركة، وتطبيق المناهج الكشفية، وتأصيل مبادئ الحوار الهادف مع الآخر.
ويتضمن المخيم برنامج عالي الجودة من أجل منح كل مشارك الفرصة للبحث والمغامرة، والعديد من الفعاليات ومن أبرزها زيارة وكالة ناسا في مدينة هيوستن، وعقد ورش عمل، وممارسة بعض الهوايات الكشفية كالتجديف والسباحة وصيد الأسماك، والتسلق، وسيجري منح لشارات الاستحقاق في العديد من الهوايات كجزء من برنامج منح شارات الجدارة والتي عُين لها لجنة من المستشارين الشباب لمنحها لمن يتجاوز متطلباتها، وإقامة ليلة عالمية يتم فيها تبادل الثقافات بين المشاركين بالإضافة إلى حفلات السمر الكشفية.