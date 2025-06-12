إحباط تهريب 4 أطنان حشيش وأكثر من 4.6 مليون "قرص" في عمليات واسعة بـ 7 مناطق

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين والمقيمين المبادرة إلى الإبلاغ عن كل ما يتوفر لديهم من معلومات عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، أو رقم بلاغات المديرية العامة لحرس الحدود (994)، أو رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:995@gdnc.gov.sa)، حيث ستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.