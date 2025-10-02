بأكثر من 2000 ريال للرمان.. الطائف تطلق مهرجان العنب والرمان وسط إقبال لافت

واستقطب الحراج الذي يُقام لأول مرة ضمن المهرجان اهتمام الحضور، حيث تنوعت المعروضات وتفاوتت أسعار الكراتين ما بين 20 إلى 300 ريال، ما أضفى حيوية على السوق وعزز من قيمة المنتج المحلي.