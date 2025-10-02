بأكثر من 2000 ريال للرمان.. الطائف تطلق مهرجان العنب والرمان وسط إقبال لافت

وسط حضور لافت من المزارعين والزوار، أطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف مهرجان العنب والرمان لعام 2025، في سوق الخضار المركزي، حيث شهد المهرجان تسجيل أسعار قياسية لبعض الأصناف الفاخرة.
ووصل سعر أحد أصناف الرمان المميز إلى 2300 ريال، فيما بيع صنف فاخر من العنب بـ510 ريالات، في مؤشر يعكس جودة المنتجات المحلية وقوة الإقبال عليها.
واستقطب الحراج الذي يُقام لأول مرة ضمن المهرجان اهتمام الحضور، حيث تنوعت المعروضات وتفاوتت أسعار الكراتين ما بين 20 إلى 300 ريال، ما أضفى حيوية على السوق وعزز من قيمة المنتج المحلي.
ويهدف المهرجان إلى إبراز جودة العنب والرمان الطائفي، اللذين يحظيان بسمعة مرموقة محلياً وخليجياً، إضافة إلى دعم المزارعين وفتح قنوات تسويقية مباشرة تسهم في تعزيز جدوى الإنتاج الزراعي ودعم التنمية الريفية المستدامة.
ويُعد المهرجان من أبرز الفعاليات الزراعية والسياحية بالمحافظة، لما يمثله من فرصة للترويج للمنتجات المحلية وتنشيط الحركة الاقتصادية وجذب المهتمين بالزراعة والأصناف الفاخرة.