"ذيب لتأجير السيارات" تجدد اتفاقية الاستقطاع مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"

جدير بالذكر أن شركة ذيب لتأجير السيارات، تعد واحدة من الشركات الرائدة على مستوى المملكة والمنطقة في قطاع تأجير السيارات، حيث تضم الشركة باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير المركبات من خلال التأجير طويل، وقصير المدى، ولديها قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات، والأفراد، وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد لأكثر من 30 عاماً، حيث انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991م، ووصل عدد فروعها الى 54 فرعاً في جميع مناطق ومحافظات المملكة، 14 فرع منها في المطارات الرئيسة والاقليمية، كما يضم أسطولها أكثر من 26 ألف مركبة.