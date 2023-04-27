بالقهوة والحلوى.. "هدية" تشارك في معايدة المعتمرين المغادرين إلى بلدانهم

وعبّر الرئيس التنفيذي للجمعية تركي الحتيرشي عن سعادته بهذه المشاركة بإشراف من وزارة الحج والعمرة ممثلة في إدارة المسؤولية المجتمعية والأعمال التطوعية بالاحتفاء والترحيب بضيوف الرحمن ومشاركتهم فرحة العيد السعيد، ورسم البهجة والسرور على محياهم قبل مغادرتهم لأراضي المملكة العربية السعودية بعد أدائهم لمناسك العمرة وزيارة مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم.