متحدث شؤون الحرمين: بدء المرحلة التنفيذية لخطة موسم رمضان المبارك

وأبان أن إثراء تجربة الزائر وتوعيته من مستهدفات الهيئة الرئيسية حيث قامت بتنظيم الزيارات للمعارض المقامة بالمسجد الحرام, ومكتبة الحرم المكي الشريف ومكتبة المسجد الحرام وكذلك زيارة مجمع الكسوة التي يستقبل فيها زواره من الساعة 10 صباحاً حتى 5 مساءً ومن الساعة 4 مساءً حتى 11 مساءً، وبإمكان القاصد زيارة مكتبة المسجد الحرام المتواجدة في الدور الثاني جوار باب الملك فهد على مدار اليوم، أما مكتبة الحرم المكي الشريف ببطحاء قريش فهي متاحة على فترتين من 10 صباحاً حتى 5 مساءً والثانية من 4 مساءً حتى 11 مساءً.